Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimden galip çıkmadı mı, bakarsınız Trump da Biden'ı yener

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD'deki yerleşik medyanın ve derin devlet güdümünün Donald Trump'un ikinci kez seçilmemesi için kullanıldığını iddia ettiği yazısında, "Amerikan siyasetinin bugününe baktığınızda en çarpıcı durumun, Trump'ın rakibi Biden'ın yetersizliğinde yoğunlaştığını da görüyorsunuz. Yaşı 80'e dayanmış olan ve hiçbir konuda hiçbir dikkate değer projesi bulunmayan Biden, yine yerleşik medya ve derin devlet tarafından çok güçlü olarak pazarlanıyor. Daha yardımcısı bile belli olmayan Biden'ın, anketlerde Trump'ın en az yüzde 15 ilerisinde bulunduğu iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, demokrasilerde seçmenlerin kendilerini gütmelerini amaçlayanları başarısızlığa mahkûm ettiklerini belirterek, "Biz Türkiye'de bunu defalarca görmedik mi? Ağzına gelen her şeyi söylemeyi siyaset sanan CHP sözcülerine karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan her seçimden galip çıkmadı mı? Bakarsınız Trump da kasım seçiminde Biden'ı yener ve ikinci dönem Başkanlığı sürdürür." diye yazdı.

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