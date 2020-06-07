Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Çok kötümser olmamamız gerek; enflasyon tek rakamlı sayılarda, kalkınma dünya ortalamasının üzerinde

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs salgınının günlük hayatı altüst ettiği günlerin geride kaldığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak tabii ki, koronavirüslü günlere neleri kurban ettiğimizi merak ediyoruz. Aylarca kapalı kalan iş yerlerinin mali durumları ve tabii ki bu dönemin istihdama yansıması acaba ne olacak? Ancak genel tabloya bakıldığında çok kötümser olmamamız gerekiyor. Enflasyon tek rakamlı sayılarda, kalkınma ise dünya ortalamasının üzerinde." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiğini iddia ettiği yazısında, "çıkçası o da bu sorumluluğun gereklerini aralıksız yerine getirmeye çalışıyor. Her gün yeni bir kredi imkanı hem girişimcilere hem de tüketicilere dönük olarak açıklanmakta." ifadelerini kullandı.