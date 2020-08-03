Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bütün uluslar Yunanlılar gibi kinle dolu değil, örneğin Kuveyt Havayolları Türkiye'ye geliyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Yunanistan'ın Koronavirüs'ü bahane ederek düşmanlık sergilediğini belirterek, "Örneğin Yunanistan hem Türkiye'den gelecek yolculara kapalı hem de Atina'dan İstanbul'a uçuşlar yapılmıyor. Ancak bu durum en fazla Yunan ekonomisini ve özellikle Ege'deki Yunan adalarını vuruyor. Ekonomik varlıkları Türkiye'den gelecek turistlere endeksli olan Yunan adaları şimdi iflasın eşiğindeler. Ama bu arada Yunanlılar bu ülkede bir ev sahibi olmanın ve böylece ikamet hakkı sahibi olmanın yolu olarak 200 bin euro'ya bir konut satın alınması olduğunu duyurmaktalar.

Ancak bütün uluslar Yunanlılar gibi kinle dolu değil. Örneğin yeniden uluslararası uçuşlara başlayan Kuveyt Havayolları, Türkiye'ye de geliyor. Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyenler de önce Paris'e uçuyorlar sonra oradan Atina'ya gidiyorlar." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Türkiye'de bundan sonraki ilk seçimin 2023'te yapılacağını herkesin kabullendiğini iddia ettiği yazısında, "Bu seçime kadar en fazla dikkatle izlenecek oluşum, galiba Muharrem İnce'nin bir parti kurması olacak. Söylentilere göre bu partiye CHP'den de hatırı sayılır bir kitle katılacakmış. Bir salgınla birlikte yaşayarak geçirdiğimiz ikinci bayram bitiyor artık. İnşallah başka derdimiz olmaz." ifadelerini kullandı.

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