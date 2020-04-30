Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bu salgını hafif atlatmış olabiliriz, Başkanlık Sistemi mükemmel çalışıyor

Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını hafif atlatmış olabileceğini belirterek, "Neticede bir Anayasal kriz söz konusu değil. Başkanlık Sistemi mükemmel çalışıyor." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in bir kez daha başkan seçilmesini sağlayacak Anayasa değişikliğinin salgın sebebiyle gündemden düştüğünü, ABD'nin de yaşadığı ölü sayısının Vietnam savaşındaki kayıplardan daha fazla olduğuna işaret ettiği yazısında, "26 milyon kişinin işsiz kaldığı ve yüzde 5 oranında ekonominin küçüldüğü Amerika'da yılın sonundaki başkanlık seçiminin sonucu çok merak ediliyor." ifadelerini kullandı.

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