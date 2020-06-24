Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bu Macron kendisinden yaşça büyük ve iki çocuk sahibi öğretmenine aşık olması ile ün yaptı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye ve Fransa arasındaki 'Libya' gerilimini değerlendirdiği yazısında, "Fransa'nın cumhurbaşkanları gündeme geldiği zaman genellikle onların çapkınlıkları konuşulur. Örneğin Mitterrand'ın evlilik dışı çocuğu vardır... Macron'dan önceki Cumhurbaşkanı Sarkozy ise güzel eşi ile ün yapmıştı. Gelgelelim bu Macron, kendisinden yaşça büyük ve iki çocuk sahibi öğretmenine aşık olması ile ün yaptı. Macron'un kafa yapısını anlamak tabii ki kolay değil." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, Macron'un Libya'daki yabancı müdahalelerin sona erdirilmesi konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü belirterek, "Tunus ve Mısır'a karşı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Macron, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, sınıra doğru askerlerin gelmesi nedeniyle endişelenmesi meşrudur" dedi." diye yazdı.

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