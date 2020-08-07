Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bazı geri zekalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıksız üslupla saldırmayı marifet sanmıyorlar mı?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, en az 135 kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin olarak, Zehut Partisi Başkanı Moshe Feiglin'in "Harika bir havai fişek gösterisi izledim" dediğini belirterek, "İşte bu tür acı gerçeklerin de bulunduğu coğrafyanın adı Orta Doğu'dur. Bu coğrafyada istediğiniz kadar barışçı, uzlaşmacı ve demokrat olun. Rakipleriniz sizin yerinize geçmek kadar bilinç altlarında sizin öldürülmenizi de beklerler. Biz bu gerçeğe 20'nci yüzyılın ikinci yarısında bir başbakanla iki bakan idam edilirken bir kez daha tanık olmadık mı?



Şöyle bir geçmişi hatırlayalım. Osmanlı'da linç edilen ya da katledilen padişahlar da gördük, sadrazamlar da... Cumhuriyet'te de Takrir-i Sükun Kanunu'nun idamlar için yorumlandığını ve idam edilen eski siyasetçileri görmedik mi? Bugünün siyasi üslubunu incelediğinizde gelişmiş bir demokraside görülecek uzlaşmacılığı görüyor musunuz? Kendilerini siyasi yorumcu olarak niteleyen bazı geri zekalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışıksız üslupla saldırmayı marifet sanmıyorlar mı?" diye yazdı.

Mehmet Barlas, Orta Doğu'nun acı gerçeklerinden birinin, despotların bile özlenecekleri yönünde olduğunu savunduğu yazısında, "Saddam sonrası Irak'ın ve Kaddafi sonrası Libya'nın durumları, bu gerçeği doğrulamıyor mu? Mısır'ın Hüsnü Mübrek'i bir despottu. Peki Mısır'ın Sisi'si hümanist bir demokrat mı ki?



Biz Türkler olarak Orta Doğu'da inatla demokrasiyi, çoğulculuğu ve özgürlükçülüğü yaşatmaya çalışmamızın kıymetini bilmeliyiz. Beyrut'un içinde bulunduğu feci durum ve Lübnan'ın yakın geçmişte yaşadıklarını hiç unutmayalım. Aynı tablolar Irak için de, Suriye için de söz konusu değil mi? Ya da köklü İran uygarlığı bugünün İran'ını yansıtıyor mu? Lübnan bir dönemde bizim değil miydi?" ifadelerini kullandı.

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