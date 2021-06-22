Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Bakalım Türk demokrasisi HDP olmadan da yaşayabilecek mi?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi'nin iddianamenin kabulüne karar verdiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oybirliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi." diye yazdı.

Kendilerini siyasetin derin aklının sahibi olarak görenlerin HDP'nin kapatılsa da, açık kalsa da, HDP'ye yarayacağını iddia ettiklerine işaret eden Barlas, "Sahip oldukları belediyelerle ülkeyi bir hendekler savaşının eşiğine getiren ve kendileri ile PKK terörü arasına bir ayraç koyamayan HDP, meğer Türk demokrasisinin sağlığının güvencesiymiş." ifadelerini kullandı.

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