Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Ayasofya'daki cuma namazı, geniş halk kitlelerinin düşüncelerinin ne olduğunu göstermiştir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin değerlendirmesinde, Atatürk'ün de halkın inancını asla yok saymadığını ve İslam'ı uygarlığın tehdidi görmediğini belirterek, "Ayasofya'daki cuma namazını laikliğe yönelik bir tehdit veya Atatürk'e karşı bir gösteri olarak yorumlayanlar büyük hata yapıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Barlas, halkın Ayasofya'daki cuma namazına gösterdiği ilginin ve sergilenen coşkunun yüzde yüz yerli olduğunu iddia ettiği yazısında, "Ayasofya'daki cuma namazı, geniş halk kitlelerinin düşüncelerinin ne olduğunu göstermiştir." diye yazdı.

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