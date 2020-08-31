Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Acaba Yunanistan'ı yönetenlerin okuma yazmaları mı yok ya da akıllarını mı yitirdiler?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe yönelik yazısında, "Yunanlılar adeta akıllarını yitirmiş durumdalar. Ya da Avrupa Birliği'nin "Türkiye karşısında Yunanistan'ı tutarız" içerikli açıklaması, onları çıldırttı. Türkiye'nin yanı başındaki Meis'e Yunan askerleri gönderilmiş. Ayrıca karasularını 12 mile çıkartacakları şeklindeki açıklamalar da kesilmiyor." diye yazdı.

Mehmet Barlas, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nın bile dışında kalmayı başardığını, devletin temel ilkesinin "Yurtta sulh, dünyada sulh" olduğunu belirterek, "Ama aynı şekilde kuru gürültüye pabuç bırakmayacağımızı da defalarca göstermedik mi? Kıbrıs'a müdahale, Suriye topraklarındaki terör oluşumlarına müdahale ve Libya ile varılan anlaşmayla Doğu Akdeniz'deki askeri varlığımız, bizim kuru gürültüye pabuç bırakmadığımızın kanıtları değil midir?" ifadelerini kullandı.

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