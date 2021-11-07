Sabah başyazarı: Kemal Kılıçdaroğlu için CHP Genel Başkanlığı, düşünülebilecek son görevdir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türk siyasetini Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar ciddiye alırsa alsın işi sulandırmaya hevesli çok insan var. Bunların başında da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geliyor. Son marifetini görmüşsünüzdür. Yabancı elçilere Kanal İstanbul'u şikâyet etmiş. Bir yazıyla, 'Sakın Kanal İstanbul'a yatırım yapmayın, hepinizi mahvederim' demiş. Bu Kemal Kılıçdaroğlu için CHP Genel Başkanlığı, düşünülebilecek son görevdir." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Türkiye'nin terörle boğuşması sırasında teröristlerin yanında yer almak veya son olaydaki gibi Türkiye'nin hayati yatırımlarını yabancılara şikâyet etmek bu adamın görevleri arasında. Keşke daha yaşlı olsaydı ve 1930'larda da siyasette bulunsaydı. Hatırlarsınız Serbest Fırka kurulduktan sonra Atatürk'ün emriyle kapatıldı." ifadesini kullandı.