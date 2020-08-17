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Sabah başyazarı: Gecikmeli olsa da Joe Biden’ın sözlerine gerekli tepkiyi seslendirdik

Biden'ın sözleri Türkiye'de yedi ay sonra gündeme geldi

17 Ağustos 2020 11:26

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik yedi ay önceki sözlerinin gündeme gelmesini köşesine taşıdı. Barlas, "Gecikmeli olsa da Joe Biden’ın sözlerine gerekli tepkiyi seslendirdik" görüşünü savundu. 

Barlas, "Amerikan Demokrat Parti'sinin Başkan adayı Joe Biden'ın birkaç ay önce The New York Times'a verdiği demeçteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'nin içişlerine müdahale anlamını taşıyan sözleri doğal olarak gecikmeli olsa da tepkiye yol açtı. Dünkü The New York Times'ı dikkatle gözden geçirdim. Türkiye'deki tepkiler hakkında tek satır haber yoktu. Uluslararası medyada sadece El Cezire bizdeki tepkileri haber yapmıştı." düşüncesini dile getirdi. 

Barlas, "Birinci mesele Biden'ın demecinden neden böyle gecikmeli haberdar olduk? Demek ki basında ve genel olarak medyada dış haberler oldukça zayıf. Amerikan siyasetinin önde gelen isimlerinden birinin Türkiye'nin içişlerine müdahaleyi amaçlayan sözleri, nasıl olur da yayınlandığının ertesi günü bizim medyada haber olmaz?" yorumunu yaptı. 

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Ne olmuştu?

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak genel seçimlerde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden'ın 19 Aralık'ta New York Times (NYT) yayın kuruluna verdiği söyleşide söylediği sözler Türkiye'de gündem oldu. Biden, söz konusu söyleşide, "Erdoğan bir otokrattır, yapmamız gerektiğini düşündüğüm şey, ona karşı çok farklı bir yaklaşım benimsemek ve muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça ortaya koymak" ifadesini kullandı. Muhalefete desteğini açıkça belirten Biden, "Erdoğan'ı mağlup edin. Darbeyle değil, seçim süreciyle" dedi.

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