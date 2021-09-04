Sabah başyazarı, 2 Dünya Savaşı dönemiyle 2021'i kıyasladı: 1942-1944 arasında Türkiye'de otomobil kullanmak yasaktı, bugün çok sağlıklı bir orta sınıf var

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'de çok sağlıklı bir orta sınıf olduğunu savundu.

Barlas, yazısında, "Bazı ileri zekâlıların Türkiye'yi daha yakından tanımak için çaba harcaması gerekiyor. Örneğin, dün atanan 20 bin yeni öğretmenle Türkiye'deki öğretmen sayısı 1 milyon 337 bine çıktı. Türkiye'de 28 milyon otomobil var. Düşünün ki 1942-1944 arasında Türkiye'de otomobil kullanmak yasaktı. İkinci Dünya Savaşı'nın yokluğu bu düzeni getirmişti. Bugün Türkiye'de çok sağlıklı bir orta sınıf var. Bunu hem turizm harcamalarında hem de genel ekonomide görüyoruz. Kısacası, artık Türkiye içine dönük küçük bir Ortadoğu ülkesi değil. Dünyadaki genel eğilimler elbet Türkiye'yi de etkileyecektir. O eğilimin göstergesi, zenginlerin daha zengin yoksulların daha yoksul olmasıdır. Bu tablo tabii ki Türkiye'ye de yansıdı. Ama her biri ateş içindeki komşu Ortadoğu ülkelerine baktığımız zaman, Türkiye bu kısırdöngüden sıyrılmaya ve ekonomisini kitlesel çapta büyütmeye çalışıyor" görüşünü savundu.

Yazının tamamı için tıklayın.