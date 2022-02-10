Sabah başyazarı: Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan çabuk iyileşir ve barış hızla devreye girer

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Avrupa tarihinde talihsiz anlar vardır... Sözünü ettiğimiz zamanlarda yeteneksiz siyasetçiler söz sahibi olur ve Avrupa sürekli bir savaşın eşiğinde dolaşır. Şu anda söz konusu olan Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığa, yeteneksiz Macron'un müdahale etmesidir." görüşünü savundu. Barlas, "Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan çabuk iyileşir ve barış hızla devreye girer" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bir şanssızlık, tam bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın testinin pozitif çıkması ve Putin'in Türkiye ziyaretinin ertelenmesidir. Eğer Macron'dan medet umulursa çözümsüzlük kalıcı hale gelir. İşin şakası bir yana, Türkiye Montrö Antlaşması'nın uygulayıcısı olarak sıcak savaş ikliminin Karadeniz'e sıçramasını engelliyor. Çünkü Amerika sadece kaba kuvvetle sorunlara çözüm arıyor. Yani Amerikan donanmasının Karadeniz'e girme isteği her an alevlenebilir. Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan çabuk iyileşir ve barış hızla devreye girer." ifadesini kullandı.