Sabah başyazarı Barlas: Yakın geçmişi değerlendirirken Taliban'ın da bir NATO projesi olduğunu ve bu projede bizim de rol aldığımızı hiç unutmayalım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Yakın geçmişi değerlendirirken Taliban'ın da bir NATO projesi olduğunu ve bu projede bizim de rol aldığımızı hiç unutmayalım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Sonuçta Türkiye'nin dış politikada ergenliğe ulaşması zaman alacaktır. NATO müttefiki Amerika'nın PKK'yı silahlandırıp desteklemesini kabul etmemiz de herhalde zaman alacaktır. Bereket Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde dış ilişkilerimiz tek boyutlu olmaktan çıktı. Amerika'nın Biden'ı ne kadar gerçek ise Rusya'nın Putin'i de Türkiye için o kadar gerçek. Artık Azerbaycan da egemenliğimizin bir parçası. Ve artık hem Libya'da hem Ukrayna'da varız. Yakın geçmişi değerlendirirken Taliban'ın da bir NATO projesi olduğunu ve bu projede bizim de rol aldığımızı hiç unutmayalım. Bugünün dünyasına dünü iyi bilerek bakabildiğimiz oranda güvendeyiz" ifadesini kullandı.