Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'de de siyasetin acı gerçeği olan enflasyon, şu anda AK Parti iktidarının en büyük sorunu

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siyasetin acı gerçeği olan enflasyon, şu anda AK Parti iktidarının en büyük sorunudur. Kimse şimdi devasa hizmetlere, yollara, köprülere, geçitlere, hızlı trenlere ve yenilenen altyapıya bakmıyor. Bunlar sanki hep varmış gibi algılanıyor." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında,"Yapılan hizmetlerin hepsi bir anda unutuluyor. Geniş kitleler, 20 yılda yapılan devasa hizmetleri en azından bugün için çok önemsemiyor. Bütün dikkatini, "Hayat ne zaman ucuzlayacak?" sorusuna yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu ihracattır" diyor ama sokaktaki vatandaş, ihracat rakamları, ekonomik politikalar, cari açık, yatırım, büyümeden ziyade son tahlilde kendi ekonomisine bakar." ifadesini kullandı.