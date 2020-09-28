Sabah başyazarı Barlas: Türkiye'nin çok açık ve aktif biçimde Azerbaycan'dan yana ağırlık koyması, olayı eskisinden farklı bir konuma getirdi

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlıkta yakın zamana kadar Rusya Ermenistan'dan yana bir görüntü veriyordu. Ancak şimdi Türkiye'nin çok açık ve aktif biçimde Azerbaycan'dan yana ağırlık koyması, olayı eskisinden farklı bir konuma getirmiştir." görüşünü savundu.

Barlas, "Eski Sovyet İmparatorluğu topraklarında bugünkü devletlerin arasında yer alan gerginliklerde Rusya'nın payını veya parmağını aramak yanlış değildir. Nitekim Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki Yukarı Karabağ kaynaklı son sıcak anlaşmazlıkta, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkiye'nin konumunu iyice vurgulamak için hemen Rus meslektaşı Lavrov'u aramıştır..." düşüncesini dile getirdi.



Barlas, "Türkiye ile Rusya'nın çok geniş alanlardaki işbirliklerine karşın, Libya'da, Ukrayna'da ve Suriye'de açık ve seçik biçimde farklı görüşte olmaları dikkat çekicidir." ifadesini kullandı.

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