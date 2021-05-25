Sabah başyazarı Barlas: Türkiye, 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Önümüzdeki döneme ilişkin olarak en önemli beklentimiz, gerek FETÖ ile gerekse PKK/PYD ile Türkiye'nin kararlı mücadelesinin hiç aksamadan sürdürülmesidir. Bu iki istikrarsızlık kaynağının arkasında Amerikan derin devletinin desteği bulunduğu hatırlanırsa, söz konusu oluşumlarla mücadelenin bir 'Var olmak ya da olmamak' anlamına geldiği görülebilir" dedi.

Barlas, "Türkiye, 2023’e kadar önemli sorunlarını mutlaka çözüme kavuşturmalıdır" başlıklı yazısına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin toprak bütünlüğü kadar Doğu Akdeniz'e ilişkin ulusal çıkarları da, Amerika'nın arkasında bulunduğu Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tarafından yok sayılmak isteniyor. Bu açıdan yarının Türkiye'sini bekleyen en önemli sorunlardan biri de, Kıbrıs Türk Devleti'nin kurulması ve Ege'nin bir Yunan denizine dönüşmesini öngören planların boşa çıkarılmasıdır.



Sınırlarımız boyunca bir uydu Kürt devletinin İsrail'e bağımlı olarak kurdurulması çabaları da mutlaka yine başarısızlığa mahkûm edilmelidir. Bu arada Türkiye ile Rusya'nın dostlukları pekiştirilmeli ve Türkiye-Azerbaycan beraberliği iyice vurgulanmalıdır."





Yazının tamamı için tıklayın.