Sabah başyazarı Barlas: Tüm Akdeniz'i bir Yunan gölü zanneden Atina yönetimi, bizim eski halimize benziyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye ile her fırsatta anlaşmazlık çıkarmaya çalışan ve tüm Akdeniz'i bir Yunan gölü zanneden Atina yönetimi, bizim eski halimize benziyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Ben askerlik yaparken de görmüştüm. Bize verilen silahlar, Amerika'nın 2'nci Dünya Savaşı'nda kullanıp artık hurdaya çıkardıklarıydı. Türkiye 1948'den başlayarak Amerika ile ittifakını derinleştirirken, bu silahlar da Türkiye'ye askeri yardım olarak verilirdi. Şimdi Türkiye kendi savaş araç ve gereçlerini büyük ölçüde üretirken, Yunanistan'ın halini acıyarak izliyoruz. Şimdi Türkiye ile kapışan Yunanistan, bizim o dönemlerde yaşadıklarımızı yaşıyor. ABD ile yapılan anlaşmalar kapsamında Yunanistan, Washington'dan fırkateyn alınması noktasında mutabakata varmış. Ancak Atina'nın Washington'dan alacağı savaş fırkateyninin eski oluşu eleştirilere yol açınca ABD'nin eski Atina askeri ataşesi Robert Palm, Yunanistan'daki bu eleştirilere çok sert cevap vermiş. Palm 'Dilenciler seçme hakkına sahip değil. Yunanistan'a ne verirsek onu kullanacak' demiş... Palm'ın Twitter hesabından yazdığı mesaj, Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden olmuş." ifadesini kullandı.