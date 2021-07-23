Sabah başyazarı Barlas'tan Kılıçdaroğlu'na: CHP'yi bilmeden de bu partiyle demokrasinin geleceğine dönük olarak plan yapamazsınız

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas,"Bütün bu konuları derinine bilmek tabii ki CHP'yi yönetenlerin ana görevidir. Osmanlı'nın yaşadıklarını, devrik padişahları ve büyük yenilgileri bilmeden kendi tarihinize nasıl hâkim olamazsanız, CHP'yi bilmeden de bu partiyle demokrasinin geleceğine dönük olarak plan yapamazsınız." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Televizyon tartışma programlarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmasını harıl harıl savunanları dinlerken gülüyorum. Çünkü CHP gibi köklü partinin geçirdiği aşamalardan haberi bile olmayan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, zaten kendini kaybetmeye başlayan bu partiye ne getirebilir ki?" düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki selin yaralarını sarmak için yola çıkarken Kılıçdaroğlu, "Ben de geliyorum" dese bu bile doğru bir davranış olur. Herhalde PKK kökenli bir partiyi CHP'ye uyarlamaya çalışmaktan daha onurlu bir davranıştır bu. Önemli olan CHP'nin, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları için ne tür bir siyasi vizyon ifade ettiğidir. Benim iddiam, bu ekip yönetiminin, bulundukları partinin ne bugünü ne de geçmişi hakkında yeterli bilgiye ve bilince sahip olmadıkları şeklindedir. Evet... Kılıçdaroğlu keşke Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Rize'ye gitmeyi düşünebilseydi."