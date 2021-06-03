Sabah başyazarı Barlas'tan Erdoğan'ın faiz açıklamasına eleştiri: Türkiye'deki yüksek faiz, yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araç

Sabah yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faizi düşürmemiz şart" sözlerine ilişkin olarak, "Özgür medya ortamının gereği olan eleştiriyi de eksik etmeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan nedense her konuşmasında ekonomiye değinirken yüksek faizi maliyetin ana unsuru olarak gösteriyor. Oysa faiz, maliyet unsurlarından sadece bir tanesidir. Türkiye'deki yüksek faiz ise yüksek kur maliyetini asgaride tutmak için kullanılan bir araçtır da..." dedi.

Barlas, "Hatırlanacağı gibi bundan önce de Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişiklik kurları patlatmasın diye faizler yüzde 19'a yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı önceki günkü açıklamalarında yine faize değindi ve ileri bir tarihte maliyetleri düşürmek için faizlerin de indirileceğini söyledi. Bu açıklama hafif de olsa kurlara hemen yansıdı" ifadesini kullandı.

Barlas, Erdoğan'ın TRT yayınında yaptığı söyleşinin "aydınlatıcı olduğunu" da savunurken, "Böylece Türkiye'nin hayati çıkarları konusunda kimseye boyun eğmeyeceğini ve altyapı yatırımlarının hiç aksatılmadan devam edeceğini yine öğrendik" düşüncesini dile getirdi.

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Ne olmuştu?

Erdoğan, dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü ve faizlerin düşürülmesi gerektiğini söylerken, "Bugün Merkez Bankası başkanımla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru, yüzde 4 civarında artarak, 8,8008 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini görmüştü.

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