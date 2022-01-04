Sabah başyazarı Barlas'tan enflasyon yorumu: İlk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay değil, Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonda rekorlar kırardı

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'de enflasyon rakamlarının artmasına ilişkin olarak "Dünyada birçok gelişmiş ülke, enflasyonun hızla arttığı bir döneme girdi. Tabii Türkiye de bu gelişmeden nasibini aldı. Bu ilk defa Türkiye'nin başına gelen bir olay da değil. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yüksek enflasyonda rekorlar kırardı" dedi.

Barlas, yıllık enflasyonun yüzde 36 olduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Buna göre emeklilere yapılacak zam da enflasyonun bu zararını giderici oranda olmalı. İstediğiniz önlemi alın, istediğiniz kadar vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemeye çalışın, enflasyonun tüm dünyada arttığı bir ortamda halkı memnun etmeniz çok zor.

Merkez Bankası 2022'de enflasyonda tek haneli rakamları hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak önemli. Emekliye, memura, asgari ücretliye rekor zamlar yapılırken, diğer taraftan bu zamların birkaç ayda erimesine izin verilmemeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası, bu konuda kararlı görünüyor. Ama yine de 2022 yılı hem dünya hem Türkiye ekonomisi için kolay bir yıl olmayacak."

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