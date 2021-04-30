Sabah başyazarı Barlas: Sorun eğer Birleşmiş Milletler’in elinde kalırsa Kıbrıs’ta çözüm asla bulunamaz

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen üç günlük Kıbrıs zirvesinin ardından kaleme aldığı yazısında, "Sorun eğer Birleşmiş Milletler’in elinde kalırsa Kıbrıs’ta çözüm asla bulunamaz" dedi.

Barlas, "Diplomasinin uluslararası sorunlara çözüm getiremediğinin somut kanıtı Kıbrıs değil mi? Eğer Türkiye 1974'te Ada'ya askeri müdahalede bulunmasaydı, Kıbrıs sorunu kim bilir neleri gündeme getirirdi? Belki Türkiye ile Yunanistan arasında sıcak savaş da olurdu. Ama biz Kıbrıs'a müdahale edince Ada'daki EOKA çetecileri meydanı terk ettiler. Yunanistan'da da Albaylar Cuntası sona erdi ve Karamanlis, Paris'ten döndü. Böylece Yunanistan'a da demokrasi geldi" ifadesini kullandı.

Barlas, yazısında şunları kaydetti:

"Düşünün ki Türkiye, Kıbrıs'a askeri müdahalede bulunarak hem Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliklerini sağladı... Hem de sonunda Yunanistan ve Kıbrıs Rumları, Avrupa Birliği'ne üye oldular. Ama Türkiye hâlâ Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiliyor ve hâlâ Kıbrıs, Birleşmiş Milletler'e göre çözümsüz bir sorun olarak duruyor.

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