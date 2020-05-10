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Sabah başyazarı Barlas: Salgın sonrası Türkiye Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanıyor

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '9 Mayıs Avrupa Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajdan anlaşılıyor"

10 Mayıs 2020 08:16

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası Avrupa Birliği üyeliğine hazırlandığını öne sürdü. 

Barlas, "Kısacası Türkiye'yi sevmeyenler ve muhalefet ettiklerini zannederek Türkiye'yi her fırsatta kötüleyenler, sergilenen başarılı yönetim karşısında şaşkınlığa düştüler. Koronavirüs salgınının Türkiye'yi perişan edeceğini zannedenler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarılı bir biçimde bu salgını da yendiğini görerek kederlendiler." görüşünü savundu. 

Barlas, "Şimdi salgın sonrası dünyanın hazırlığına geçilmiş durumdayız. Salgından çok başarısız olarak çıkan Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'nin farklı bir yaklaşım sergilemeyi planladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "9 Mayıs Avrupa Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajdan anlaşılıyor" düşüncesini dile getirdi. 

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