Sabah başyazarı Barlas: Rusya ile olan ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Rusya ile olan ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bir dönüm noktası gibi algılanan bu yeni dönemde NATO yeniden değerlendiriliyor. Özetle, NATO'nun Rusya'yı durduracak gücü olmadığı ortaya çıktı.- Bu arada hepimizin merak ettiği bilinmeyen, Putin'in kafasındaki hesaplar. Sanırım yakında bunu da anlarız. Sonuç olarak, Rusya ile olan ilişkilerimiz nedeniyle Türkiye'ye ek yaptırımlar uygulanmasının ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.Barışın tesisi için çaba sarf eden Türkiye'ye karşı umarım böyle bir hataya düşmezler. nşallah bu süreç çabuk biter." yorumunu yaptı.