Sabah başyazarı Barlas: Muhalefeti adam yerine koyulmayan bir ülkede demokrasinin varlığı da tartışmalı olabilir

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP il kongrelerindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin CHP'lileri uyandırmasını dilerim. Muhalefeti adam yerine koyulmayan bir ülkede demokrasinin varlığı da tartışmalı olabilir" görüşünü savundu.

Barlas, "Fakat dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti il kongrelerine gönderdiği mesajları izlerken, artık komik olmayan ve acıklı olma noktasına gelen bir durumun gelip çattığını gördük. Çünkü Cumhurbaşkanı, anamuhalefeti rakip olarak görmediğini çok açık bir dille söylemekteydi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin CHP'lileri uyandırmasını dilerim. Çünkü muhalefeti adam yerine koyulmayan bir ülkede demokrasinin varlığı da tartışmalı olabilir." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "CHP'nin içindeki ayrılıkçıları ya da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun günlük gaflarını izlerken, zaman zaman gülümsediğimiz de oluyor. Çünkü muhalefet etmeyi sadece her şeye -'Hayır' demek zanneden ve seçmen kitlesine yeni bir proje sunamayan bu partinin, ittifaklarına güvenerek günlerini geçirmesi trajikomik bir durum değil midir?" ifadesini kullandı.