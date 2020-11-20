Sabah başyazarı Barlas: Koronavirüs salgını aşılarla biterse çok kişi işsiz kalacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Koronavirüs salgını aşılarla biterse çok kişi işsiz kalacak" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Koronavirüs salgınını gerçekten o beklenen aşılar bitirecek mi acaba? Eğer bu salgın biterse, Sağlık Bakanı her akşam televizyona çıkmayacak ve onca kurullar, filyasyon ekipleri falan işsiz mi kalacak? Telefonla verilen siparişleri karşılamakla görevli getir-götürcüler ne yapacaklar? AVM'ler yeniden eski düzene dönebilecekler mi? Okullarda uzaktan eğitime alışmış öğretmenler, sınıfları dolduracak öğrencilerin yaramazlıklarına, gürültülerine nasıl alışacaklar?" ifadesini kullandı.