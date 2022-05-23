Sabah başyazarı Barlas: Kılıçdaroğlu net aday

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Milletin Sesi" mitingine ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu net aday" yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, "İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu muzaffer bir eda ile ön plana çıkıp halka el salladı ve kendini uzun uzun alkışlattı. Bu arada gündeme bir 3. Dünya Savaşı senaryosu sürülmüşken ve Türkiye dünya dengelerini değiştirecek hamleler yaparken, CHP mitinginde bu konulara hiç değinilmemesi kimseyi şaşırtmadı. Verilen net mesaj ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık rüşdünü ispat ettiği ve Cumhurbaşkanı adayı olacağıydı." ifadesini kullandı.