Sabah başyazarı Barlas: İlk uzay yolcularının Kılıçdaroğlu ve İnce olması muhtemel

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, "Galiba, Elon Mask işbirliğiyle Türkiye’den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş" yazısına göndermede bulunarak, "İlk uzay yolcularından birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun refakatçisi olacak uzay yolcusunun da Muharrem İnce olması muhtemeldir. Bu suretle hem her gün bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu'nun susması, hem de Cumhuriyeti kuran CHP'nin bölünmesi önlenmiş olacaktır. Eğer bu ikiliyi uzaya gitmeleri konusunda ikna etmek mümkün olmazsa, yeni isimler devreye girebilir." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Örneğin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le, HDP'nin cezaevindeki lideri Selahattin Demirtaş, birlikte uzaya gönderilebilirler. Bu şekilde İyi Parti'nin sözde PKK karşıtlığı da dengelenmiş olur ve Millet İttifakı'nın geleceğe dönük sağlığı da garanti edilir. Bu gibi spekülatif çeşitlemeler yapılırken, Deniz Baykal'la kaset komplosunun mimarı Fethullah Gülen'in de birlikte uzaya gönderilmeleri konuşulabilir." ifadesini kullandı.

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