Sabah başyazarı Barlas: Ha Trump ha Biden, başkan kim olursa olsun derin Amerika bildiğini okur

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Joe Biden'in ABD Başkanlığı görevine başlamasına ilişkin olarak, "Ha Trump ha Biden, başkan kim olursa olsun derin Amerika bildiğini okur" yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, "Yani ha Trump ha Biden... Amerika Amerika'dır. Başkan kim olursa olsun derin Amerika bildiğini okur ve başka ülkelerin müttefik olsalar bile altlarını oyar... Ve Amerika, silah satmak için gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini görmezden gelip, Suudi veliahdını bağrına basar." ifadesini kullandı.