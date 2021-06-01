Sabah başyazarı Barlas: Evlere kapatılan kitleler siyasetin gerçek verilerini izlemek yerine anlamsız videolara takıldılar

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına isim vermeden işaret ederek, "Salgın dönemi, siyasetin kendisini bir garip havaya soktu. Birincisi, evlere kapatılan kitleler siyasetin gerçek verilerini izlemek yerine mesela anlamsız videolara takıldılar" dedi.

Barlas, "Bu arada fırsatı hiç kaçırmayan FETÖ benzeri örgütler de boşluğu doldurmak için ellerinden geleni yaptılar. Burada en başarısız kesim, Türk siyasal muhalefetiydi. Bunlar ayıplı videoları kınamak ve ülkenin istikrarını hedef alan örgütlere tepki göstermek yerine, bunları adeta mutlulukla karşıladılar" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Neticede tüm bu durumlar sanırım geçmişte kalmak üzeredir. Normalleşme, toplumun normal davranışlarının da önünü açacaktır. Kendi ülkesine karşı kurulan komploları mutlulukla izleyenler, artık izolasyonlar sayesinde gizlenemeyeceklerdir. Türkiye, 2023'e doğru olanca hızıyla gidecektir" görüşünü savundu.

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