Sabah başyazarı Barlas: Erdoğan'la Esad'ın arası iyiyken ve Türkiye ile Suriye sanki tek devletmiş gibiyken, her şey o kadar güzeldi ki...

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Dış siyasette sağlığın temel öğelerinden biri komşularla barış içinde ve dostlukla birlikte olmaktır. Bunun ne kadar önemli olduğunu, Suriye ile aramız açıldıktan sonra anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beşar Esad'ın arası iyiyken ve Türkiye ile Suriye sanki tek devletmiş gibiyken, her şey o kadar güzeldi ki... Bizim Gaziantep'le Suriye'nin Halep'i sanki tek şehir gibiydiler." görüşünü savundu.

Barlas, "Derken Obama Amerika'sının ürettiği Arap Baharı vurdu bizleri. Olayı doğru tahlil edemediğimiz için Beşar Esad'ı düşman olarak gördük. Sonuçta hem Suriye bölündü ve zayıfladı, hem de Suriye'nin toprakları Türkiye'yi hedef alan teröristlere yatak oldu. Bu arada Rusya da doğan boşluğu askeri varlığı ile doldurdu ve böylece Akdeniz'e indi..." düşüncesini dile getirdi.

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