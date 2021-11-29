Sabah başyazarı Barlas: Eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüdüğünü savunurken, "Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız" dedi.

Barlas, yazısında "Bereket, Türkiye yönetimi şu anda kendi kendine belirlediği hedeflere doğru taviz vermeden yürüyor. Bu sayede Türkiye hem bu bölgenin hem de dünyanın çok önem verilen bir stratejik gücü halinde. Son olarak Türkçe konuşan devletlerle varılan işbirliğinin ulaştığı noktaları da gördük.

Ama eğer aklınız kıtsa sadece doların fiyatına takılırsınız. Diyorum ki herkesin biraz kafasını çalıştırması şart. Öyle şeyler yaşanıyor ki bunlardan ders alınmazsa bu ülkenin yarını da cehenneme döner" düşüncesini dile getirdi.