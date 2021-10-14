Sabah başyazarı Barlas, dolardaki artışı 'sabotaj'a bağladı, Gezi'yi örnek gösterdi: Sonuçta dolar gide gide 9 TL'yi buldu

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye sinyalinin ardından 9'u, Merkez Bankası yöneticilerinin görevden alınmasıyla da 9,18'i geçen dolar/TL'yi 'sabotajlara bağlarken, örnek olarak da Gezi Parkı eylemlerini verdi.

Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidarı yola çıktığında Türk Lirası'ndan sıfırları atmıştı. Durum da gayet güzel devam ediyordu. Ama arkası arkasına sabotajlar geldi. Gezi kalkışması bunlara bir örnektir. Sonuçta dolar gide gide 9 TL'yi buldu.

Artık öğrenmemiz lazım; doların Türk Lirası karşısındaki fiyatı, Amerikan ekonomisinin gücünü göstermiyor.

Amerikan ekonomisi şu anda dünyanın en borçlu ekonomisi. Ancak dolar basan makineler, Amerika'nın elinde olduğu için adeta oyun oynuyorlar.

Türk Lirası'nın değeri ise enflasyonun düşmesine, arz-talep dengesinin düzelmesine bağlıdır.

Ne yazık ki şu anda enflasyon % 20'lere yakın düzeyde. Her faiz indiriminde dolar da yükseliyor. Bunun nedenlerini ekonominin gerçekleri doğrultusunda araştırmak gerekir."