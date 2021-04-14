Sabah başyazarı Barlas: Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı’nın hem de siyasi istikrarın sözcüsüdür

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Bir siyaset gözlemcisi olarak her hafta salı günü 'Acaba MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında bu defa nelere parmak basacak' diye merakla beklemekteyim. Açıkçası şu anda mesleğinin hakkını verebilen ve en açık sözlü siyasetçi Devlet Bahçeli'dir. Kararlı tutumuyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü şokunun atlatılmasında ve Cumhur İttifakı'nın sağlığının korunmasında çok önemli bir rol oynamıştır. MHP onun liderliğinde hem ülke yönetiminin hem de siyasi istikrarın korunmasında bir ana aktördür" görüşünü savundu.

Barlas, "Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı'nın hem de siyasi istikrarın sözcüsüdür" başlıklı yazısında "Devlet Bahçeli hem Cumhur İttifakı’nın hem de siyasi istikrarın sözcüsüdür" başlıklı yazısında, "Devlet Bahçeli'nin en ilgi çekici yanlarından biri açık sözlülüğü ve düşüncelerini sansürsüz biçimde aktarabilmesidir. Bu açıdan baktığınızda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da her fırsatta konuşuyor. Ama onun sözleri, Bahçeli'ninkiler kadar etkili değil. Üstelik Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun beyinsel yapısını çok ciddi biçimde tahlil ediyor" görüşünü savundu.