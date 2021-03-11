Sabah başyazarı Barlas: Cumhurbaşkanı’nın eleştirilere sinirlenmesi de eleştirilerin artması da doğaldır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden damadı Berat Albayrak’a yönelik eleştirilere yanıt vermesine ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı’nın eleştirilere sinirlenmesi de eleştirilerin artması da doğaldır” yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, “Bu kadar uzun süreli ve güçle donatılmış bir iktidarın sahibi, her demokraside eleştirilir. Eğer hiçbir eleştiri gelmiyorsa ya sistemde bir aksaklık vardır ya da muhalefet kör ve sağırdır. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazen sinirlenerek eleştirilere cevap vermesi ne kadar normalse, iktidarın süresi uzadıkça muhalefetin de eleştirilerin dozunu artırması o kadar doğaldır. Kısacası, Allah topraklarımızdan özgürlükçü demokrasiyi eksik etmesin..." düşüncesini dile getirdi.