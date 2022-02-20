Sabah başyazarı Barlas: Çanakkale Köprüsü'nden sonra bakarsınız sıra İstanbul'a gelir, Kanal İstanbul projesinin temeli atılır

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Çanakkale Köprüsü'nden sonra bakarsınız sıra İstanbul'a gelir, Kanal İstanbul projesinin temeli atılır" ifadesini kullandı.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika açılımını sürdürüyor. Afrika'ya yapacağı ziyarette Türk müteahhitlerinin inşa ettiği stadyumları açacak ve yeni Türk sefaretlerini hizmete sokacak. Sonra da Türkiye'ye dönüp Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açacak. Bu dev köprü, Anadolu'nun coğrafi yapısını değiştirecek. Bakarsınız bundan sonra da İstanbul'a sıra gelir ve Kanal İstanbul projesinin temeli atılır. CHP'li belediyelerin umurunda bile olmayan işler bunlar. Adamlar sadece borç almayı ve devamlı suya zam yapmayı düşünüyor. Şu seçim gelse de Türkiye'nin kaderi artık belirlense..." görüşünü savundu.