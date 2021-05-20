Sabah başyazarı Barlas: Bir gün bir siyasetçi de kalkıp 'Bu Meral Akşener, Marine Le Pen'in Türkiye versiyonudur' derse ne olacak acaba?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin olarak, "Bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu!" ifadesini kullanmasını eleştirdi. Barlas, Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin lideri Marine Le Pen'e işaret ederek, "Bir gün bir siyasetçi de kalkıp 'Bu Meral Akşener, Marine Le Pen'in Türkiye versiyonudur' derse ne olacak acaba?" diye sordu.

Barlas bugünkü yazısında, Akşener'in Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin olarak, "Tansu Çiller'in başbakanlığında Meral Akşener, İçişleri Bakanı'ydı. Onu Özer Çiller'in elini öperken gördüğümde, 'Büyüklerine saygılı bir insan' olarak nitelemiştim. Ama önceki gün bu imajını yerle bir eden bir benzetme yaptı" dedi.

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