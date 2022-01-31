Sabah başyazarı Barlas: Bazı AK Partililer, liderden talimat almaya ve ona yakın görünmeye seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak.Kabul edelim ki dönemin siyasi yıldızı tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Elini atmadığı konu, müdahale etmediği durum yok gibi. Belki bu avantaj sayılsa da dezavantaj da olabilir. Çünkü bazı AK Partililer liderden talimat almayı veya ona yakın görünmeyi seçim kazanmaktan daha fazla önem veriyorlar. Şimdilik görünüm bu. Sanırım önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aksaklığın farkına varacak, teşkilatların sahada daha etkin siyasi mücadele vermenin yollarını arayacak." düşüncesini dile getirdi.

Barlas şu ifadeleri kullandı:

"Kısacası seçim var ama zor bir süreç bizi bekliyor. Açıkçası AK Parti seçim atmosferine MHP kadar erkenden ve hızla girmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il toplantıları bir takım görev dağılımlarına dayanıyor. Ancak AK Parti henüz seçim heyecanını tam anlamıyla yaşamıyor. "