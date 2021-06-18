Sabah başyazarı Barlas, Bahçeli'yi örnek gösterdi: Kılıçdaroğlu'nun beyninde aynı gözlem gücü bulunsaydı, bugün CHP de Cumhur İttifakı üyesi olurdu

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, MHP'ye ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye işaret ederek, "Eğer CHP yönetiminde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyninde aynı gözlem gücü bulunsaydı, bugün CHP de hem iktidara ortak hem de Cumhur İttifakı üyesi olurdu" dedi.

Barlas, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti yönetiminin siyasi başarısının arkasında, MHP ile birlikte kurulan Cumhur İttifakı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vizyoner yaklaşımı bulunuyor. Siyasi tarihimizdeki hiçbir koalisyon ve hiçbir ittifak, Cumhur İttifakı kadar etkili olmamıştır" düşüncesini dile getirdi.

Barlas, "Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin her konuda yüzde yüz aynı düşünmeleri mümkün değildir. Neticede bu iki siyasetçinin formasyonları da, geçmişleri de farklıdır. Ancak 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yöneltilen FETÖ ve Amerika güdümlü darbe girişimi, geçmişi adeta geride bırakmıştır. MHP ve Bahçeli olayın çapını anladıkları için artık ayrıntılar önemini yitirmiş ve Cumhur İttifakı doğmuştur. Eğer CHP yönetiminde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyninde aynı gözlem gücü bulunsaydı, bugün CHP de hem iktidara ortak hem de Cumhur İttifakı üyesi olurdu. HDP ile cepheleşmek gibi anlamsız uğraşlara girmezdi" görüşünü savundu.

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