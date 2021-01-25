Sabah başyazarı Barlas: Azil girişimi, Trump 2024'te yeniden aday olamasın diye başlatıldı, siyasi muhalif olmak Rusya’da zor da Amerika’da kolay mı sanki?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Azil girişimi, Trump 2024'te yeniden aday olamasın diye başlatıldı, siyasi muhalif olmak Rusya’da zor da Amerika’da kolay mı sanki? " görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "8 Şubat'ta Trump'ın görevinden azledilmesi için, ABD Senatosu'na bir teklif geliyor. Daha önce Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat çoğunluk Trump'ın azledilmesi için oy vermişti. Bu noktada bir düşünelim... Böyle demokrat, özgürlükçü ve birlikten yana olan bir yönetim, en güçlü rakibi böylesine bir proje ile sıkıştırır mı? Ayrıca zaten görevi bırakmış olan Trump nasıl ve neden o görevden azledilebilir? Bu azil girişimi, Trump 2024'te yeniden aday olamasın diye başlatıldı. Başta da söylediğimiz gibi Rusya'da muhalif olmak kolay değil. Ama görüldüğü gibi Amerika'da muhalif olmak çok mu kolay sanki? Eğer Trump başkanken ona uygulanan sansürleri de düşününce, 'Ha Amerika ha Rusya' demiyor musunuz?" ifadesini kullandı.