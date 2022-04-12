Sabah başyazarı Barlas: Artık herkes Putin'in saldırmasını, Amerika'nın da buna cevap vermesini bekliyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna'da ise savaş rutinleşti. Artık herkes Putin'in saldırmasını, Amerika'nın da buna cevap vermesini bekliyor. Bu süreç bıktırıcı olmaya başladı. Dünya'nın neresinde gözyaşı ve acı varsa, buna kimin sebep olduğuna ve fayda sağladığına bakmak lazım." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Mesela, Ukrayna veya Batı Bloku, NATO ile ilgili bugün dediklerini 2 ay önce söyleselerdi hiç çatışma olmayacaktı. Nitekim Putin'in danışmanı konuştu ve işleri Amerika'nın karıştırdığını iddia etti. Gördüğünüz gibi dünya böyle gidiyor. Biz ise dengeli bir politika izliyoruz ve bu siyaset, dış dünyadan takdir topluyor. Dilerim Türkiye bu akımın dışında kalır ve Batılıların oyuncağı olmama kararlılığını sürdürür." ifadesini kullandı.