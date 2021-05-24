Sabah başyazarı Barlas: Amerikalılar ve Yunanlılar Erdoğan’ın devrilmesini bekliyorlarmış

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Amerikalılar ve Yunanlılar Erdoğan’ın devrilmesini bekliyorlarmış" dedi.

Barlas, "Şu ya da bu şekilde Türkiye'yi kendilerine düşman olarak görenler ve özellikle Yunanlı siyasetçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten Amerika tarafından devrileceğini umut ediyorlar. Onlara göre Erdoğan sonrası Türkiye uysallaşacak ve Yunanistan karşısında kıpırdayamayacak. Yunanistan'da üslenen Amerikan askerlerini de bu savlarına gerekçe olarak gösteriyorlar. Sonuçta bizim tutumumuz bellidir. Biz Cumhur İttifakı'nı ülkenin bütünlüğü ve istikrarı konusunda güvence olarak görüyoruz. Amerikalı Biden'ın da, Yunanlı Miçotakis'in de geçmişteki başarısız benzerleri gibi boşlukta yok olacaklarını biliyoruz" düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamı için tıklayın.