Sabah başyazarı Barlas: Amerika'nın düşman olarak gördüğü hangi ülke varsa Koronavirüs orada daha etkili oluyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve iki binden fazla kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin, "Amerika'nın düşman olarak gördüğü hangi ülke varsa orada daha etkili oluyor" değerlendirmesini yaptı.

Barlas, "Bu koronavirüs neden hepimizi böyle etkiliyor acaba? Çünkü 'ölüm' bu virüsle ilişkisi açısından adeta yok gibi... Düşünün ki Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Koronavirüs'ün görüldüğü günden sonraki 17 günde kanserden dünyada 510 bin kişi öldü. İran'da yılda 110 bin kişi kanserden ölüyor. Yani dünyada her gün 30 bin kişi kanserden ölüyor. Yılda toplam 10 milyon kişi ölüyor." ifadesini kullandı.