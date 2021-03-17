Sabah başyazarı Barlas: ABD'nin yeni başkanı Biden'a güven duymak konusunda gerçekten kararsızım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Biden'a güven duymak konusunda gerçekten kararsızım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bugüne kadar her konuda Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rumlarının yanında olan Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Doğu Akdeniz'de manevra yapacakmışız. Açıkçası bu son gelişmeye bakarak, Amerika'ya bir müttefik olarak ne kadar güvenebiliriz bilemiyorum. Özellikle yeni Başkan seçilen Biden'a güven duymak konusunda gerçekten kararsızım. Bendeki bu duygu, Amerikalılarda da fazlasıyla mevcut. Her gün sosyal medyada Biden hakkında sayısız mesaj yayınlanıyor. Bunların çoğu da Biden'ın güvenilirliği konusunda." ifadesini kullandı.