Sabah başyazarı: Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "1947 Paris Konferansı'nda Ege adalarının hiç tartışılmadan Yunanistan'a verilmesi bizim hatamızdır. Acaba dış politikada alınan bu tür kararlar geri dönülmez nitelikte midir? Bu arada Yunanistan kendi tarihini biraz karıştırıp Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk zaferinden sonra kaç tane Yunan'ın Atina'da kurşuna dizildiğini ya da cunta yönetiminin Yunanistan'a kaç yıl hâkim olduğunu hatırlasa, ne kadar güzel olurdu. Düşünün ki Kıbrıs'a yapılan Türk müdahalesi, Yunanistan'daki darbeyi de sona erdirmiş ve Karamanlis'in dönüşüyle demokrasi yeniden başlamıştır, Bu arada Avrupalıların hem Yunanistan'ı hem Kıbrıslı Rumları, Avrupa Birliği'ne almaları ayrıca bir ayıptır. Sonucu çeşitli alanlardaki çözümsüzlüklerde görüyoruz. Türkiye ile Yunanistan savaşır mı? Türkiye, Yunanistan'ın tahriklerine kulak vermeyecek kadar akıllı bir ülke. Ancak yine de bardağın taşmasına izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.