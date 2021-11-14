Sabah başyazarı: Ailemde Çerkezler de var ama hepimiz Anadolu Türk'üyüz, bunun kıymetini bilelim ve birbirimizin kuyusunu kazmayalım

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ailemde Çerkezler de var ama hepimiz Anadolu Türk'üyüz, bunun kıymetini bilelim ve birbirimizin kuyusunu kazmayalım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Hepimiz buralıyız, hepimiz bir yerlerden buraya geldik. Benim baba tarafından ailem 13'üncü yüzyılda Antep'e gelmiş. Anne tarafım Şahingiray, yani onlar da Kırım'dan gelmişler. Ailemde Çerkezler de var ama hepimiz Anadolu Türk'üyüz. Bunun kıymetini bilelim ve birbirimizin kuyusunu kazmayalım. Geçmişte bıraktığımız binlerce yıl, önümüzdeki binlerce yılın sağlıklı ve güvenli geçeceğinin teminatıdır. Bu gerçekleri hatırlatan Tokayev'e kendim ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.