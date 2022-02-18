Sabah başyazarı: 2023 yılında bir seçim olduğu düşünülürse bu fiyatların belirsizlik havasında bırakılmasının nelere mal olacağı bilinebilir

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ''Fakat yine de fiyatlar belirsizlik öncesindeki kadar yüksek. 2023 yılında bir seçim olduğu düşünülürse bu fiyatların belirsizlik havasında bırakılmasının nelere mal olacağı bilinebilir. Bu nedenle hükümet sürekli vergileri indirmek, denetimleri artırmak ve özellikle tarım girdilerini desteklemekle meşgul.'' değerlendirmesini yaptı.

Barlas yazısında, ''Şunu kabul edelim: Belirsizliğin Türkiye'deki yansımaları fiyatları etkiledi. Türkiye tam olarak durmamak için iç piyasayı göz ardı edip ihracata yöneldi. Böylece iç piyasada fiyatlar dayanılmaz hale geldi.Şimdi sıra bunları dengelemekte. Yani AK Parti iktidarının önünde ekonomiyi toparlamak için aşağı yukarı bir buçuk yıl var. Bu bir buçuk yılda muhalefetin her yolu deneyeceği, 28 Şubat ruhunu gündeme getireceği, HDP vasıtasıyla Kürtçülüğü tırmandıracağı kesin. Bereket Türkiye 2000'li yılların Türkiye'si değil. Bir nevi dünya devleti. Bu bakımdan siyaseti izlerken eskisinden çok farklı sahnelere tanık olacağız.'' ifadesini kullandı.