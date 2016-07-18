Sabah: Asker, yargı ve kamu kurumlarındaki FETÖ'cü hainler 3 aşamada devletten tasfiye edilecek

Sabah gazetesi, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından asker, yargı ve kamu kurumlarındaki Gülen cemaatine bağlı çalışanların, 3 aşamada devletten tasfiye edileceğini öne sürdü.

"Büyük temizlik" başlığıyla yayımlanan haberde, "Devletin zirvesi bundan sonra atılacak adımlara odaklanmaya başladı. FETÖ üyelerinin ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemler yapması önlenecek. Bunun için de üç aşamalı bir temizlik planı devreye sokulacak. Plan şöyle işleyecek: Darbe girişimi sonrası TSK içindeki FETÖ'cüler deşifre oldu ve tutuklamalar başladı. Bu aşamada TSK'nın içi büyük oranda temizlenirken, uzun süredir üzerinde durulan ve darbeye destek veren yargının da temizlenmesi sağlandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK üyeleri ile hâkim ve savcılar ile ilgili kararlar hızla alındı" ifadesi kullanıldı.

Zübeyde Yalçın'ın imzasıyla yayımlanan (18 Temmuz 2016) haber şöyle:

FETÖ’cü hainlerin tasfiye planı için 3 aşamalı operasyon yürütülüyor. İlk aşama devam eden operasyonlar, ikinci aşama perde arkasına gizlenen FET Ö’cülerin tespiti ve üçüncü aşama tasfiyeleri...

Devletin zirvesi bundan sonra atılacak adımlara odaklanmaya başladı. FETÖ üyelerinin ülkeyi kaosa sürükleyecek eylemler yapması önlenecek. Bunun için de üç aşamalı bir temizlik planı devreye sokulacak. Plan şöyle işleyecek: Darbe girişimi sonrası TSK içindeki FETÖ'cüler deşifre oldu ve tutuklamalar başladı. Bu aşamada TSK'nın içi büyük oranda temizlenirken, uzun süredir üzerinde durulan ve darbeye destek veren yargının da temizlenmesi sağlandı. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, HSYK üyeleri ile hâkim ve savcılar ile ilgili kararlar hızla alındı.

İkinci aşama: Ayıkla





İkinci aşamada, TSK içinde şu anda görünenin dışında, perde arkasında darbeye destek veren isimler var mı, kimler nasıl pozisyon aldı bunun değerlendirmesi yapılıyor. Araştırmalardan sonra ortaya çıkan tabloya göre ikinci tur operasyonların yapılması düşünülüyor. Bu aşamada özellikle askeri yargıda çok sayıda ismin gözaltına alınması bekleniyor. Askeri hâkim ve savcıların büyük bölümünün FETÖ üyesi olduğu tespiti yapıldı. İkinci aşamada büyük oranda temizlenmiş olsa da Emniyet içinde kalan, istihbarat birimlerine sızın teröristler için işlem yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, taşra teşkilatlarında üst düzeyde bulunan FETÖ üyeleri tasfiye edilecek. 2 bin 745 hâkim ve savcı hızla açığa alınıp yasal işlemler başladı ancak bunların dışında halen 2 binin üzerinde FETÖ yanlısı hâkim ve savcı bulunuyor. Bunlar ile ilgili nasıl bir işlem yapılacağı ikinci aşamada değerlendirilecek. İlk grupta yer alanların örgütün önde gelen ve operasyonel isimleri olduğu belirtiliyor. Bunlar ile ilgili süreçten sonra diğer 2 bin kişilik grup ile ilgili değerlendirme yapılacak.

Üçüncü aşama: Tasfiye



Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile taşra teşkilatları, belediyeler, üniversiteler başta olmak üzere devlette görev alan tüm FETÖ üyelerinin temizlenmesi için bir yasa çıkartılması planlanıyor. Bu yasa çerçevesinde emekliye sevk başta olmak üzere çeşitli yöntemler ile devletten uzaklaştırılması hedefleniyor. Devletin önümüzdeki dönem en önemli önceliği FETÖ üyelerini tasfiye operasyonu olacak. Bu operasyonların üç ayda bitirilmesi ve temizliğin sonlandırılması hedefleniyor.