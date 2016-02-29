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Sabah: Anayasa Mahkemesi Başkanı, 'paralel yapı yuvası' Polis Akademisi'nden!

"Zühtü Arslan, AYM'ye Abdullah Gül tarafından atanmıştı"

29 Şubat 2016 10:29

Sabah gazetesi, MİT TIR'ları haberleri nedeniyle tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında 'hak ihlali' kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Zühtü Arslan'ın Polis Akademisi'ne başkanlık yaptığı dönemi "Paralelci akademiden AYM başkanlığına" başlığıyla hatırlattı. Sabah'ın haberinde, "Dündar'a tahliye yolunu açan AYM'nin başkanı Zühtü Arslan'ın, 'Paralel Yapı'nın yuvası' olduğu gerekçesiyle kapatılan Polis Akademisi'nde 2009-2012 arasında başkanlık yaptığı ortaya çıktı" dendi.

Sabah gazetesinin bugünkü (29 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Dündar'a tahliye yolunu açan AYM'nin başkanı Zühtü Arslan'ın, "Paralel Yapı'nın yuvası" olduğu gerekçesiyle kapatılan Polis Akademisi'nde 2009-2012 arasında başkanlık yaptığı ortaya çıktı.

Arslan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin dershaneler yasa tasarısına ilişkin iptal kararı verdiği dönemde, 11. Polis Akademisi'nden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atandığı öğrenildi.

Polis Akademisi bünyesindeki Güvenlik Bilimleri Akademisi'nde uzun yıllar ders veren Arslan, Haşim Kılıç'in 2015'te emekliye ayrılmasından sonra 17 üyeden 11'nin oyunu alarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçilmişti.

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