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Ekonomi

Öğle saatlerinde 2,22'yi gören dolar, 2,20 seviyesine geriledi

Öğle saatlerinde 2,22 seviyesini gören dolar 2,20 seviyesine geriledi, euro ise 3,02 liradan işlem görüyor

25 Şubat 2014 16:46

Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından 2,22 seviyesini gören dolar 2,20 seviyesine geriledi. Euro ise 3,02 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar yeniden yükselişe geçti. Dün 2,19 seviyesinin altında kapanan dolar, gece işlemlerinde 2,20 sınırını aştı. Sabaha karşı 2,2135'e kadar yükselen dolar, sabah erken saatlerde 2,20 seviyesinde seyretti. Bankalararası piyasanın açılmasıyla 2,2180'den işlem görmeye başlayan dolar, açılış sonrasında hızla yükselerek 2,2238 seviyesini gördü. İlerleyen saatlerde dolar 2,20 bandına geriledi. Euro ise 3,02 liradan alıcı buluyor.

cnbce.com'da yer alan habere göre, Doların yükselmesinde Başbakan Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtları etkili oldu. Başbakanlık, Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında yolsuzluk operasyonunun başladığı 17 Aralık günü geçen ses kayıtlarının "tümüyle gerçek dışı" olduğunu açıkladı. HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Dün gece saatlerinde sosyal medyada yayımlanan ses kayıtları, Türk mali piyasalarının ana gündem maddesini teşkil ediyor. Ses kayıtlarına ilişkin olarak gecenin ilerleyen saatlerinde Başbakanlıktan yalanlama açıklaması gelmiş olsa bile muhalefet partilerinin olağanüstü toplanıp hükümeti istifaya çağırması, siyasi risk algılamalarında bozulmaya neden oldu" dedi.

 

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